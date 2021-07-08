【英國疫情】增逾3.2萬宗確診 自1月以來首次

▲ 英國的新冠肺炎疫情持續惡化，單日新增超過3.2萬宗確診個案。

英國的新冠肺炎疫情持續惡化，單日新增超過3.2萬宗確診個案，是今年1月以來的最高單日確診數字。英國政府計劃於本月19日取消大部分防疫限制，但全球過百名醫生及科學家聯署要求政府推遲解封計劃。

英媒推算確診暴增 8月中1000萬人需自我隔離 【下一頁】

英國截至周三（7日）的官方數據顯示，英國單日新增超過3.2萬宗確診及33名新冠患者死亡，累計確診人數已達499萬。這也是英國自1月24日以來，單日確診數字首次突破3萬宗。

而英國過去一周新增近19.3萬宗確診，按周升幅達到42.8%。英國同日新增386名新冠患者住院，過去一周更新增2,460人住院，按周升幅達44.7%，醫院壓力大增。

利兹有醫院本周起更要取消部分非緊急手術，以騰出更多人手來治療不斷增加的重症新冠患者。有英國國民保健服務（NHS）的醫護人員相信英國正面對第三波疫情，而情況於接下來數周會再度惡化。

賈偉德承認 英國今夏或日增10萬確診 【下一頁】

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）早前更承認，英國在接下來數周可能單日增過10萬宗確診。

全球有過百名醫生及科學家於醫學期刊《刺針》上聯署撰文，警告英國若堅持如期於7月19日解封，將引發數以百萬計的確診個案。他們更警告新冠疫情如持續一段長時間，或引致某一代人遭受慢性健康問題和殘疾，影響更可能持續數十年。

責任編輯：鄭錦玲