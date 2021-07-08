【歐國盃】英格蘭險勝丹麥 與意大利爭冠

▲ 英格蘭險勝丹麥後，將與意大利爭冠軍。

歐洲國家盃於香港時間周四（8日）凌晨舉行四強最後一場賽事，最終由英格蘭驚險擊敗丹麥，首次殺入歐國盃決賽，亦是55年後再次打入國際賽的決賽。英格蘭將會在主場，與意大利爭奪今屆歐國盃冠軍。

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英格蘭在開賽前，向丹麥贈送一件簽名球衣，向曾在英超出戰的丹麥中場艾歷臣（Christian Eriksen）打氣。主場出戰的英格蘭在比賽中佔盡優勢，但丹麥憑翼鋒丹士哥（Mikkel Damsgaard）攻入今屆首個罰球，幫助丹麥領先。但英格蘭在上半場尾段，因為丹麥中堅卡積（Simon Kjaer）一記烏龍球追平。連同卡積的烏龍球，今屆歐國盃共攻入11球烏龍球。

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雙方下半場再無增添紀錄，進入30分鐘加時分出勝負。戰至102分鐘，英格蘭翼鋒史達寧（Raheem Sterling）在禁區內被踢跌，球證直指12碼。慢鏡頭顯示，丹麥守將動作輕微，視象裁判（VAR）介入後仍然維持原判。英格蘭前鋒哈利簡尼（Harry Kane）​操刀雖被丹麥門將卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）救出，但哈利簡尼反應及時，上前補中終於為英格蘭領先，並幫助球隊取勝。

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英格蘭事隔55年後，再次打入國際賽決賽，亦是史上首次晉級歐國盃決賽。英格蘭將在香港時間下周一（12日）凌晨3時，與意大利角逐冠軍寶座。如果意大利奪冠，將是睽違53年後，再次成為歐國盃冠軍；而如英格蘭奪冠則是相隔55年後，再次取得國際賽冠軍。

責任編輯：吳漢培