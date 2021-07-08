【格力電器】格力將數字化引入工業製造 工廠人手縮剩十分一？

格力電器（深：000651）董事長董明珠在世界人工智能大會（WAIC）開幕式發表演講，分享了公司引入數字化的經驗，實現了所謂的「黑燈工業」。她說：「我們運作過程中，原來上萬人的工廠，現在只要1,000多人。」

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她又分三個部分闡述了製造業與人工智能的關係。第一，格力於2016年開始將數字化引入工業製造領域，目前能夠實現全線覆蓋的無人操作。原先工廠要上萬人，現在只需一千多人。5G+工業互聯網的融合應用，包括了自動化倉儲管理、精準配送、循環取貨等，這都是互聯網給格力電器帶來的變革。「從過去10萬人的企業800億產值，到今天8萬人2,000億產值。」

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第二，初期格力研發人員只有800人，現在有1.6萬人，擁有16個研究院，1,000多個實驗室，這些都支撐了公司在工業自動化時代的準備。第三，人工智能與產品的融合，公司花九年時間研發出的「零碳源」空調技術，較傳統空調技術的碳排放量降低80%以上。如果該技術全球普及，當二氧化碳排放量達1,000億噸時，氣溫能降低半度。

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記者：林衛