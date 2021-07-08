【反壟斷】內地推《公平競爭審查制度實施細則》　明確市場准入和退出標準

▲ 內地市監局周四（8日）表示，為全面落實公平競爭審查制度，當局聯同發改委、財政部、商務部及司法部多個部門共同印發《公平競爭審查制度實施細則》。

內地市監局周四（8日）表示，為全面落實公平競爭審查制度，當局聯同發改委、財政部、商務部及司法部等多個部門共同印發《公平競爭審查制度實施細則》，內文提及，行政機構在制定市場准入和退出、產業發展、經營行為規範等多個政策措施時，需進行公平競爭審查，防止限制市場競爭。

市監局：2021年強化反壟斷執法，詳見﹕【下一頁】

內文提及，所有涉及市場經濟活動的行政法規，從國務院所制定的政策措施，去到縣級以上地方各級人民政府出台的政策措施，在措施起草過程中，需按照規定進行公平競爭審查。

審查機制方面，市監局指，將聯同其他相關部門建立公平競爭審查工作部際聯席會議制度，指導全國性的公平競爭審查工作。地方層面上，市監局亦要求縣級以上地方各級人民政府建立類似的聯席會議制度。

審查標準上，市監局規定，不得設置不合理或歧視性的准入和退出條件、不得限定經營、購買、使用特定經營者提供的商品和服務、例如不得以違法違規給予獎勵補貼等形式，限定經營、購買、使用特定經營者提供的商品和服務、亦不得在未經公平競爭下，授予經營者特許經營權。

此外，市監局亦提出，不得對外地和進口商品、服務實施歧視性價格和歧視性補貼政策，亦不得限制外地和進口商品、服務進入本地市場或阻礙本地商品、服務輸出。

不過，市監局指，若政策措施屬於以下例外情況，則在符合規定的情況下可以出台實施，惟需說明該政策的實施期限﹕

維護國家經濟安全、文化安全、科技安全或涉及國防建設

為實現扶貧開發、救災救助等社會保障目的

為實現節約能源資源、保護生態環境、公共衛生健康等社會公共利益

法律、行政法規規定等其他情形

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編輯﹕賴奕羚