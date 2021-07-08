自2020年下半年中國逐漸擺脫了新冠肺炎疫情影響，國內經濟復甦初見端倪，由此金融業自2020年第三季度觸底後反彈了三成以上。根據季度利潤的復甦資料反映，銀行業經得住疫情帶來的經濟考驗。另外，疫情期間監管機構沒有大幅降息，從而避免給銀行的淨息差帶來壓力，因此中國銀行體系的韌性可見一斑。

淨息差繼2020年第二季度和第三季度達2.09%後，2020年第四季度見2.10%，開始出現復甦跡象。隨著再槓槓桿化趨勢形成，國內需求支持下，中小企業和非國有企業較高利率的貸款增量有望對淨息差回升。中國四大銀行分配的按年平均收益率超過6%，這持續支持我們對中國各大銀行的投資看法，是槓鈴投資組合結構中收益部分的高收益投資端。

我們預計不良資產規模將得到有效的控制。參考過去十年不良貸款率一直穩定在2%以下，其中部分原因在於與資產管理公司達成不良資產處置辦法，以及監管機構對不良貸款的寬容態度。截至2020年底不良貸款率保持在1.8%，緩解了貸款機構的資產品質壓力，給銀行提供必要的資金來擴大他們的貸款帳目和其他收費業務。

此外，增加盈利的其他積極因素包括2020年準備金在未來兩年撥回，以及風險準備金繼續降低。由於中資銀行自今年年初以來表現良好，我們對其長期前景仍持樂觀態度，隨著國內結構性增長的上升趨勢、較低的估值、資產撥備前營業利潤增長的復甦，預計該行業的營商環境將逐步改善。