【國泰293】國泰航空兩高層離職　林紹波據報或接任行政總裁（第二版）

▲ 【國泰293】國泰航空兩高層離職 林紹波據報或接任行政總裁

國泰航空 （00293） 高層變動。據本報所得資料，國泰航空行政總裁鄧健榮在內部訊息證實，兩名國泰航空高級管理層已經辭職，國泰航空顧客董事羅世民（Simon Large）及風險總監Philippe Lacamp已經請辭，分別在7月底和8月底離職，會盡快公布繼任人選。

據悉，羅世民將會返回英國，而Lacamp 擔任風險總監一職僅8個月，二人在太古系內工作逾30年。

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另外，有本地傳媒報道，國泰考慮由顧客及商務總裁林紹波接任鄧健榮的國泰航空行政總裁職位。報道指出，國泰航空管理層每3到4年輪換一次，這將決定下一任行政總裁的人選。

林紹波現年48歲，1996年加入太古集團，2017年由港機工程轉任國泰，最先出任商務及貨運董事，其後國泰航空2019年收購香港快運（HKExpress），他曾短暫轉任香港快運主席。

不過，國泰航空在反修例事件中被內地民航局緊盯，林紹波2019年8月重返國泰航空體系，與由港機工程轉回國泰航空的鄧健榮，接替在事件中請辭的國泰航空兩大舵手。

國泰航空發言人稱，國泰航空不會就內部人事事宜作回應。

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編輯：吳敏芳