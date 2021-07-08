▲ 【新股IPO】康諾亞生物收升28%、一手賺7350元 朗詩綠色生活首掛曾彈1.3倍

兩股新股首日掛牌，股價表現同樣理想。朗詩綠色生活 （01965） 首掛高開，較定價3.18元最高曾升1.3倍，高見7.4元，隨後回順，收報4.5元，升41.5元，一手（1000股）帳面賺1320元。朗詩綠色生活副董事長周勤表示，公司併購主要考慮區域性物管公司，但強調不會為擴張而併購，反而著重具質素的業務增長效果。目前公司有意在成都、重慶等西南市場、大灣區等地物色併購項目。

首席財務官劉超表示，公司有意調整業務結構提升盈利能力，包括增加社區增值服務毛利佔比，期望增長至1成，在未來3年，提升15至20%。他提到，公司主要在現有的地產項目合作，再延伸至物管業務，認為目前市場收購價高昂，較傾向股權合作。

另外，康諾亞生物 （02162） 首掛亦造好，曾高見79.8元，較定價53.3元，高49.7%，收報68元，升27.6%，一手（500股）帳面賺7350元。

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編輯：陳韻妍