【中國降準】國務院：適時降準　分析料或在第三季末定向降準（第二版）

▲ 【中國降準】國務院：適時降準 分析料或在第三季末定向降準

國務院總理李克強上日主持召開的國務院常務會議表示，要保持貨幣政策穩定性、增強有效性，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強對實體經濟的支持。有分析預計，人行傾向對中小金融機構定向降準，時機或在第三季末。

內銀股今早隨大市偏軟，建行 （00939） 除淨後跌0.5%，最新報5.68元；工行 （01398） 跌0.4%，最新報4.56元；中行 （03988） 無升跌，農行 （01288） 升0.4%，最新報2.7元。

《中國證券報》引述民生銀行首席研究員溫彬報道，表示人行或會傾向針對中小金融機構實施定向降準，從而加大對實體經濟，特別是小微企業的支持力度，認為目前來看，物價水平仍是降準時機的主要考量，7月物價若開始趨於收斂和回落，第三季末或是實施降準比較好的時間窗口。

國務院上次提到降準是在去年6月，但最終未有實行。

相關文章：【人行降準】 內銀拆息急跌 隔夜質押式回購利率創歷史新低

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達 $340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩

（第二版加內銀股價）