【港股市況】恒生指數午後初段跌700點　美團挫6%、阿里巴巴破底穿200元（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股未止跌，恒生指數開報27881點，跌79點，其後走勢反覆向下，一度跌近600點，低見27372點。恒生指數半日跌559點，報27401點，成交1005億元。恒生科技指收跌近3%，科技股捱沽，其中美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，破底觸200元；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾7%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【反壟斷】內地推《公平競爭審查制度實施細則》 明確市場准入和退出標準

【科網反壟斷】人行：支付產業壟斷行為不止螞蟻集團 預告不久公布情況

港股暫錄8連跌累挫近2000點 大市何時見底？

即市走勢︰

【13：15】大市午後跌幅再擴大，恒指曾跌700點，跌穿27300點水平。

【13：13】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾3%，跌穿200元關口，低見199.1元。

【13：10】美團 （03690） 午後跌逾6%，跌穿今早低位，低見266.4元；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%於200元爭持；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【13：06】大市跌幅擴大至600點，報27345點，跌614點。

【13：00】恒指午後初段跌約575點，報27385點；科指跌3.1%，報7372點。

【12：45】亞太資源料上年度虧轉盈 至少賺12億元

【12：00】恒生指數半日跌559點，報27401點，成交1005億元。恒生科技指收跌近3%，美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，破底觸200元；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾7%。

【11：50】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，破底觸200元大關，成交29.7億元。

【11：49】吉利 （00175） 升幅擴大至逾3%，高見25.1元；比亞迪 （01211） 升逾1%，高見229.4元。

【11：46】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾8%，低見775.5元。

【11：44】科指跌3%，報7372點；恒指中午收市前跌565點，報27394點。

【11：30】內地股市個別發展，上證半日跌近0.6%；深證微跌0.01%；創業板指升1.2%。

【11：05】首創置業、首創鉅大短暫停牌 待公布收購合併內幕消息

【11：05】阿里巴巴跌逾2%試52周低 逾千買盤200元大關築血肉長城

【10：54】捷冠 （08606） 挫三成，低見0.34元，成交384萬元。

【10：50】大市跌勢略為喘定，最新跌505點，報27455點，恒指曾低見27372點。

【10：43】道和環球 （00915） 逆市升逾五成，高見0.66元，成交705萬元。

【10：42】手機孖寶下挫，其中瑞聲 （02018） 跌半成，低見53.05元；舜宇 （02382） 跌逾4%，低見227.2元。

【10：41】美團 （03690） 跌逾6%，低見268元。

【10：36】美團 （03690） 跌幅擴大至近6%，低見269.2元，個股拖低大市122點。

【10：32】大市跌幅擴大至500點，跌穿27500水平，報27449點，跌511點；科指跌2.5%，報7408點。

【10：28】汽車股逆市向好，吉利 （00175） 升2%；比亞迪 （01211） 升1%；廣汽 （02238） 升逾1%。

【10：25】港股跌逾400點，ATM、三桶油下挫，美團 （03690） 、中石油 （00857） 分別挫半成。

【10：20】中芯國際 （00981） 逆市升3%，高見22.65元。

【中芯國際】一季度產能利用率達98.7% 集成電路芯片仍供不應求

【10：16】中外運 （00598） 升近一成，高見3.5元。中外運發盈喜，預期中期純利為20.1億元人民幣至22.5億元人民幣，按年升65%至85%。

【10：14】東岳 （00189） 升幅擴大至逾7%，破頂高見10.06元，成交2.4億元。

【10：12】小鵬汽車跌5% 朝聚眼科續升一成

【10：04】中石油 （00857） 跌幅擴大至逾4%；中海油 （00883） 跌3%；中石化 （00386） 跌逾2%，油價跌逾1%。

【10：00】恒指跌400點，報27555點，跌405點；科指跌2.1%，報7441點。

【09：55】美團 （03690） 跌幅擴大至近半成，低見272元，成交19.5億元。

【09：55】港交所重上500元 憧憬受惠內地加強監管中概股赴美上市

【09：53】大市跌幅擴大至300點，跌穿27700點水平，最新跌310點，報27650點；科指跌1.8%，報7467點。

【09：52】森松 （02155） 再逆市升4%，高見15.64元再創上市新高。

【09：49】三桶油續向下，中石油 （00857） 跌3%；中海油 （00883） 跌逾2%；中石化 （00386） 跌逾1%。

【09：45】一日3航運股盈喜 中遠海控1919料多賺31.6倍至371億人幣 中國外運升8%

【09：45】國泰 （00293） 跌逾1%，低見6.7元。

【國泰293】國泰兩高層傳離職 林紹波或接任行政總裁

【09：45】康諾亞生物掛牌升五成、一手賺1.3萬元 朗詩綠色生活首掛曾彈1.3倍

【09：45】港股跌幅擴大至近200點，報27760點；科指跌1.4%，報7497點。

【09：44】新經濟股累市，其中美團 （03690） 跌4%，低見274元；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：43】長實 （01113） 逆市升逾1%，股價高見55.85元破頂。

【09：41】人瑞人才 （06919） 發盈喜，預期上半年溢利按年增25%至35%，股價升逾3%，高見11元。

【09：39】港交所 （00388） 升逾3%，重上500元水平，高見510元，成交11.6億元。

【09：39】維他奶 （00345） 續彈1%，高見27.3元。據聯交所權益露顯示，三菱UFJ金融集團周一（5日）以每股平均價25.7969元，買入409.8萬股維他奶，涉資1.06億元，持股由15.91%增至16.29%。

【維他奶】維他奶獲日本股東三菱UFJ金融斥逾1億增持 持股升至16.29%

【09：35】小鵬汽車 （09868） 上市翌日，股價跌逾4%，低見152.9元創上市後新低。

【09：34】東岳 （00189） 股價再升逾3%，破頂高見9.63元。

【09：32】藥明生物 （02269） 股價續彈逾3%，高見139元。

【09：31】港股開市後跌幅擴大至逾約135點，報27825點。

【09：30】華人置業 （00127） 跌逾1%，開報3.55元。華置表示，恒大股份的公平值變動累計未變現虧損由去年底的7.8億元增至今年6月底止的48.9億元。

【華置127】華置炒恒大「損手」 料上半年持恒大股票錄48.9億元未變現虧損

【09：25】思摩爾 （06969） 公布，預期上半年經調整純利大幅增長116.1%至138.8%，錄得28.3億至31.2億元人民幣，思摩爾股價高開7.2%，開報44.8元。

【盈喜】思摩爾料上半年經調整純利增長116.1%至138.8%

思摩爾：控股股東質押股份 借入近16億元

【09：21】恒生指數開報27881點，跌79點。恒生科技指數跌0.7%，報7548點。港交所 （00388） 續升0.8%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM三股跌逾1%；康諾亞 （02162） 首掛開報78元，較招股價高46.3%；朗詩綠色生活 （01965） 開報6元，較招股價高逾88.7%。

【反壟斷】市監局處罰22宗經營者集中案 阿里騰訊涉事案件已佔半數

【09：13】期指開報27867點，跌35點或0.1%。

【08：38】恒指黑期跌約13點，報27884點；道指期貨跌20點，報34547點。

【08：30】新股康諾亞生物 （02162） 及朗詩綠色生活服務 （01965） 今日掛牌。康諾亞昨日於輝立暗盤收報71.5元，較招股價53.3元高34.1%。朗詩綠色生活服務昨於富途暗盤表現最好，收報5.97元，較招股價3.18元高88%。

【08：03】人瑞人才預期上半年溢利按年增25%至35%

【07：52】小米發行共12億美元債券

【07：45】喆麗YesAsia2209超額認購144倍 一手中籤率3.26%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27818點，跌141點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報44.74元，升0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報543.14元，跌5.36元或近1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】儲局公布6月議息紀錄顯示，官員普遍認為啟動削減買債門檻未達成，但預計在經濟持續改善的情況下，逐步減少買債的討論將繼續取得進展。美股反覆回升，標指納指再創新高。道指收市升104點，收報34681點；標指升14點，收報4358點；納指升1點，報14665點。

【開市9點半】康諾亞生物、朗詩綠色生活今首掛 暗盤齊報捷 市監局規管平台經濟「贏者通吃」

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責任編輯︰梁浩碩