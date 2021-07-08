【港股市況】恒指黑期跌約13點　道指期貨跌20點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國聯儲局指未達削買債門檻，道指升104點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數低開約141點，恒指料開報27818點。滙豐 （00005） ADR折合報44.74元，升0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報543.14元，跌5.36元或近1%。

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即市走勢︰

【08：38】恒指黑期跌約13點，報27884點；道指期貨跌20點，報34547點。

【08：30】新股康諾亞生物 （02162） 及朗詩綠色生活服務 （01965） 今日掛牌。康諾亞昨日於輝立暗盤收報71.5元，較招股價53.3元高34.1%。朗詩綠色生活服務昨於富途暗盤表現最好，收報5.97元，較招股價3.18元高88%。

【08：03】人瑞人才預期上半年溢利按年增25%至35%

【07：52】小米發行共12億美元債券

【07：45】喆麗YesAsia2209超額認購144倍 一手中籤率3.26%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27818點，跌141點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報44.74元，升0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報543.14元，跌5.36元或近1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】儲局公布6月議息紀錄顯示，官員普遍認為啟動削減買債門檻未達成，但預計在經濟持續改善的情況下，逐步減少買債的討論將繼續取得進展。美股反覆回升，標指納指再創新高。道指收市升104點，收報34681點；標指升14點，收報4358點；納指升1點，報14665點。

【開市9點半】康諾亞生物、朗詩綠色生活今首掛 暗盤齊報捷 市監局規管平台經濟「贏者通吃」

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責任編輯︰梁浩碩