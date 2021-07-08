【盈喜】人瑞人才預期上半年溢利按年增25%至35%　股價偏軟跌0.4%

▲ 【盈喜】人瑞人才預期上半年溢利按年增25%至35%

人瑞人才 （06919） 發盈喜。人瑞人才公布，預期上半年收益按年增長75%至85%，溢利增長約25%至35%，至於經調整淨溢利增長約45%至55%。人瑞人才跌0.4%，收報10.46元，成交625萬元。

人瑞人才表示，主要受益於中國對新冠肺炎疫情的持續且有效控制，主要業務分部收益重新取得顯著增長；靈活用工僱員人數保持每月按月增加逾1,200人，期內靈活用工收益增長；業務流程外包增加至逾4,200人，期內業務流程外包的收益增加。

集團又表示，7月7日和主要客戶訂立一項協議，據此，由集團向主要客戶提供信息審核及客戶服務代表靈活用工服務的期限將於2022年1月15日屆滿。

協議屆滿後，主要客戶將僱傭目前由集團配置且願意加入主要客戶成為其自有僱員的靈活用工僱員。儘管如此，集團繼續根據現有合約向主要客戶提供其他靈活用工服務、專業招聘及業務流程外包服務，並參與主要客戶的新項目投標。

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責任編輯︰梁浩碩