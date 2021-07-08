【6月議息紀錄】聯儲局：啟動削減買債門檻尚未達成

▲ 聯儲局6月會議紀錄顯示，官員們預計將繼續在減碼QE的門檻上取得進展。（法新社資料圖片）

聯儲局公布6月貨幣政策會議紀錄顯示， 啟動削減買債的門檻尚未達成。多位與會者提到，鑑於收到的數據，他們預計開始降低資產購買速度的條件，將比之前會議上預期的要早一些得到滿足。官員們預計，縮減購債門檻的相關進程，將繼續取得進展。

與會者普遍認為，美國經濟復甦尚未完成，經濟前景的風險依然存在。幾位與會者強調，圍繞經濟前景的不確定性增加，現在就對勞動力市場和通脹的路徑，作出明確結論還為時過早。委員會將在未來幾個月獲得信息，以便更好地評估勞動力市場和通脹的走勢。

官員預計，縮減購債門檻的相關進程，將繼續取得進展。 與會者普遍認為，作為一項審慎的規劃，重要的是要做好準備，在適當的情況下降低資產購買的速度，以應對意外的經濟發展。

與會者重申，打算在宣布降低購債速度前，提前對市場發出通知。幾位官員希望在削減買債前，減少購買住房抵押貸款支持證券（MBS）。

紀錄又顯示，通脹上升幅度超過預期，這次上升被視為主要反映暫時性因素，與會者預計通脹將朝著委員會2%的長期目標下降。 絶大多數與會者判斷，通脹預測風險傾向上行，因為供應中斷和勞動力短缺，可能會持續更長時間，並可能產生更大或更持久的影響。 一些與會者表示擔心，如果通脹率持續上升，長期通脹預期可能上升到不適當的水平。然而，其他幾位與會者警告稱，通脹下行風險依然存在，因為暫時的價格壓力可能會比目前預期的更快解除。

其他幾位與會者評論稱，相應地降低購買美國國債和住房抵押貸款支持證券（MBS）的速度是可取的，這種方法將與委員會先前的溝通方式保持一致。

儲局在6月會議上維持政策利率不變，也沒有改變其資產購買計劃，但上調了今明兩年的通脹預期，暗示加息或快於預期。

聯儲官員的加息路徑點陣圖顯示，愈來愈多的官員轉向鷹派：18名參與預測的官員中，7名官員預計在2022年開始加息，今年3月時為4名；13名官員預計在2023年開始加息，今年3月時為7名委員。

分析師認為，聯儲局將在8月或9月宣布縮減資產購買的策略，並在明年初開始削減購債。

高盛預料聯儲局 12月前 不會宣布減少買債

【美國加息】花旗料聯儲局最快9月討論縮表 年底開始減買債、明年加息

編輯：李勝君

