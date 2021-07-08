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【Bill Gates離婚】蓋茨基金會：若梅琳達無法與蓋茨共事　她將兩年後辭去職務

股市 09:19 2021/07/08

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蓋茨基金會周三表示，若梅琳達無法與蓋茨共事，她將於兩年後辭去基金會職務。（法新社資料圖片）

比爾和梅林達-蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）周三表示，如果梅琳達 （Melinda French Gates） 或蓋茨（Bill Gates） 得出結論認為兩人無法作為聯合主席共事，梅琳達將於兩年後離開基金會。

微軟聯合創始人蓋茨於5月，宣布與妻子梅琳達離婚，結束27年的婚姻關係。兩人當初宣布離婚後，他們及基金會發言人都曾堅稱，基金會不會發生任何變化。

根據周三的一份公告，基金會首席執行官Mark Suzman和運營與法務主管Connie Collingsworth，將牽頭研究制定有關受託人數量和遴選程序的建議。新的受託人將於2022年1月宣布。股神巴菲特 （Warren Buffett）於6月宣布辭去基金會受託人職務。

公告稱，即將離婚的蓋茨夫婦將再向基金會捐贈150億美元（約1170億港元）。這筆錢將進入基金會的捐贈基金。在此次宣布之前，捐贈基金約有500億美元（約3900億港元），過去20年捐出的金額也差不多500億美元（約3900億港元）。

相關文章：【Bill Gates離婚】巴菲特宣佈辭任蓋茲基金會受託人　留下梅琳達與蓋茨獨自面對

相關文章：【Bill Gates離婚】微軟傳曾調查蓋茨與女員工關係、蓋茨未調查完就辭任董事　蓋茨：請辭是想專注慈善事業（第二版）

 

編輯：李勝君

美股 基金 微軟（Microsoft，美：MSFT） 比爾蓋茨 離婚 結婚 巴菲特

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