IMF總裁：美通脹有持續上升風險 或需提前加息

▲ IMF總裁格奧爾基耶娃表示，美國物價持續上漲的風險，可能需要提前加息。（法新社資料圖片）

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周三表示，美國的進一步財政支持可能會加劇通脹壓力，並警告稱，物價持續上漲的風險，可能需要提前加息。

格奧爾基耶娃在周三發布的博客文章中表示，美國加息可能導致全球金融狀況急劇收緊，以及新興和發展中經濟體的大量資本外流。

她表示，美國從疫情中加速復甦，預計2021年美國經濟增長將達到7%，惟通脹上升的持續性可能比預期的要高。IMF預測今年全球經濟增長率為6%。

IMF在其報告中稱，其他國家面臨大宗商品和食品價格上漲，目前處於2014年以來的最高水平，這使得數百萬人面臨糧食不安全的風險。

市場預期表明，未來幾年大宗商品價格仍將受到控制，但發達經濟體的通脹發展各不相同，英國、美國和歐元區的通脹增長更快，而其他國家（如日本）則保持低迷。

IMF表示，鑑於疫情演變和疫苗接種進展的問題，以及通脹回升將比預期「更持久」的可能性，全球經濟前景仍然不確定。

格奧爾基耶娃再次呼籲G20國家採取緊急行動，加快對高危人群的疫苗接種，警告稱「惡化的雙軌復甦」正在使大量國家落後，而美國、中國、歐元區和其他一些地區正迅速恢復。

她表示，僅在接下來6個月迅速採取行動，就可以挽救超過50萬人的生命。她表示，IMF正與世界銀行和其他機構合作，推進其500億美元的結束疫情的計劃，並認為更快的進展可能會推進全球經濟產出增加數萬億美元。

IMF敦促各國繼續實施寬鬆的貨幣政策，同時密切關注通脹和金融穩定風險。格奧爾基耶娃稱，在美國等復甦正加速的國家，避免對暫時的通脹上升反應過度是必要的。

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編輯：李勝君