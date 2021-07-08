【騰訊700】騰訊夥拍國家天文台 展開探星計劃

騰訊（00700）主席兼首席執行官馬化騰今日在２０２１世界人工智能大會上通過微信語音向觀眾表示，騰訊將和國家天文台聯合啟動「探星計劃」，將人工智能(AI)技術用於尋找脈衝星，探索宇宙。「探星計劃」將基於騰訊優圖實驗室的計算機視覺技術和騰訊雲計算，用「雲＋AI」幫助

中國天眼FAST處理每天接收到的龐大數據，並通過視覺AI分析找到脈衝星線索。騰訊全日收報528元，跌3.7%。

【下半年部署】花旗指中資股接近值吸水平 選出6隻中港市場首選股 里昂推介7隻焦點港股 詳情請看【下一頁】

瑞信發表研究報告指，對於中國互聯網行業來說，加強監管力度、新法律法規不斷增加將繼續是今年的聚焦點，預計該行業的監管壓力將繼續存在。該行指，今年至今為止監管行動的力度、範圍和規模都是史無前例的，體現了中央政府維護數據安全、剷除壟斷行為和其他不利於各利益相關者的行為的決心。瑞信又指，騰訊身處的遊戲板塊的風險可能相對較低，但其他細分市場仍有屬於面臨監控的領域，包括數據隱私、金融科技監管、騰訊音樂的內容和標題排他性等。

【下半年部署】2021下半年 值得留意的10大港股 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機