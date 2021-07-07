【新股IPO】騰盛博藥2137超購292倍 擬上限22.25元定價

消息指，生物科技公司騰盛博藥（新上市編號：02137）公開發售部分錄得約24.7萬人申請，凍結資金約732億元，相當於超額認購約292倍。此外，有指騰盛博藥將以上限22.25元定價，其招股範圍介乎21至22.25元，集資約24.83億元，下周二(13日)掛牌。

騰盛博藥在全球發售近1.12億股，其中10%於本港公開發售，以每手500股，一手入場費11,237.11元；7月13日掛牌；聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利及瑞銀，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中金公司。

小鵬汽車9868首日掛牌收報165元 無升跌，見【下一頁】

騰盛博藥雖仍未有盈能，不過同樣吸引力強力，基石投資者陣容強勁，公司已跟11名基石投資者簽訂協議，總投資金額1.52億美元。其中Invesco Advisers, Inc投資4,000萬美元，UBS Asset Management (Singapore) Ltd.投資3,500萬美元，常春藤資產管理(亞洲)有限公司投資3,000萬美元，AIHC Master Fund及Springhill Master Fund Limited各投資1,000萬美元。Athos Asia Event Driven Master Fund、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Sage Partners Master Fund、The Valliance Fund及有魚環球有限公司各投資500萬美元，SCC Growth V Holdco Q, Ltd投資200萬美元。

延伸閱讀：吉利受累於芯片短缺 6月銷量按年跌近一成 遭瑞信下調評級至「中性」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正