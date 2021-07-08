【物流科技】FedEx加快引入自動送貨科技　將於日本開展測試

▲ Roxo是自動化送貨裝置，設計在行人路和路邊行駛。

電商大趨勢下，物流業亦積極引入創新科技，應對與日俱增的貨運需求。FedEx宣布將旗下研發的自動送貨機械人首度引入亞太地區，將先在日本開展測試，待日後正式在商業運作上應用。

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無人駕駛技術如日方中，而將之結合至物流業的自動送貨方案，亦成為該業界的焦點發展領域。FedEx亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華昨在發布會上表示，無人駕駛技術將會在物流最後一里路（Last mile delivery）的環節扮演關鍵角色，而在線上購物愈來愈盛行下，該企亦積極研發新數碼方案，應對電商、即日送貨等新增的需求。

FedEx於2019年與DEKA Development & Research Corp研發自動化送貨裝置Roxo，並持續與美國多間大型零售商、杜拜機場等合作進行測試。該企昨宣布，首度將Roxo引入亞太。她解釋，看準日本對自動化科技的高接受程度與研發歷史，選擇該地作為亞太首個測試地點。她續指，同日、按需的送貨服務是該企新的業務領域，而現時冀透過全面測試，了解市場反應與營運情況，準備日後正式採用技術。

她強調，今次展示的Roxo為原型機，主要用於了解區內商業夥伴的反應，未來有意在日本以性能更強的型號展開深入測試，並會與監管機構配合：「目標是與多家企業、研究機構與政府部門合作，了解本地案例的獨特營運需要。」

據了解，Roxo設計在行人路和路邊行駛，旨在安全地運送小型包裹至客戶的住宅或公司。車身高157CM，行人與駕駛者均可容易地在遠處看見它，而行駛時速為10至20公里，速度將視乎周圍環境調節。它配備安全科技、多個攝像鏡頭以及光學雷達（LiDAR）裝置，識別周遭環境，它以電力驅動、並且為零排放運作。此外，它能在未經修葺的路面、路邊行駛，甚至上落樓梯，並配備機器學習運算法，以偵測和避開障礙物、規劃安全的行駛路線。另外，Roxo亦會與控制中心連接，人員可隨時改為遙距操作，又或遙距與現場通話，解決運作問題。

自動化送貨裝置Roxo規格：

呎吋 H157 cm x L99 cm x W73 cm 重量 200 kg 可負重量 45 kg 配備 1）傳感器能360度感知周圍環境，並藉由人工智能挑選出最安全的路徑 2）使用DEKA的iBOT電動輪椅底座，能夠在凹凸不平的地面、斜坡及樓梯上行駛 3）會發出信號、燈光和螢幕顯示來清楚告知其行走路線

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記者：周俊霖