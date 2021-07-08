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【開市9點半】康諾亞生物、朗詩綠色生活今首掛　暗盤齊報捷　市監局規管平台經濟「贏者通吃」

股市 06:45 2021/07/08

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（1）市況波動，但新股旺場。康諾亞生物 （新上市編號：02162） 、朗詩綠色生活（新上市編號：01965）今日將掛牌，昨暗盤分別升約3成及近9成，帳面賺8400元及2790元。不過，半新股小鵬汽車（美：XPEV）隔晚美股大跌，在港表現勢受拖累。另一邊廂，國常會指會適時運用降準等貨幣政策工具，憧憬流動性恢復寬鬆下，料會支撐中港股市。

【新股IPO】康諾亞暗盤升32%每手賺8400元　朗詩綠色生活勁升近9成

即睇開市9點半重點：

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（2）醫脈通 （新上市編號：02192） 及康聖環球 （新上市編號：09960）截至招股。市場消息指，醫脈通錄得近62.8萬人認購，康聖環球則錄43萬人認購。

【新股IPO】醫脈通2192傳超購592倍凍資2526億元　康聖環球9960據報超購543倍凍1215億元

（3）市監局反壟斷局長受訪時指，數字平台經濟領域「贏者通吃」、「強者愈強」的特點明顯，容易形成一家或幾家獨大的寡頭格局。

【反壟斷】市監局：2021年強化反壟斷執法　圍繞醫藥、汽車、公用事業等重點民生領域

（4）反壟斷之外，中概股境外上市未來亦或受監管困擾。瑞銀認為，不排除更多中概股會來港上市。

【新股IPO】監管陰霾續困擾中概企業上市　瑞銀：香港有機會受惠

（5）證監會與廉政公署採取聯合行動，恒益 （01894）董事李沛新被捕，現正保釋。

【唱高散貨】證監會與廉政公署聯合行動　拘捕恒益一名董事

（6）航運股報復式復甦，一日有3隻航運股發盈喜。

【航運股】一日3航運股盈喜　中遠海控1919料多賺31.6倍至371億人幣

（7）思摩爾（06969）發盈喜，預期上半年經調整純利大幅增長116.1%至138.8%。

【盈喜】思摩爾料上半年經調整純利增長116.1%至138.8%

（8）維他奶（00345）日本股東在大跌時撈底。

【維他奶】維他奶獲日本股東三菱UFJ金融斥逾1億增持　持股升至16.29%

（9）中銀表示，跨境理財通的推出，對粵港澳三地居民及金融機構均是重大利好消息。

【理財通】中銀：理財通4大利好　投資產品趨豐富、加快財富累積

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 經濟 貨幣政策 朗詩綠色生活（01965） 跨境理財通 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 降準 中國概念股 撈底 瑞銀

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