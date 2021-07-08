【美股焦點】美債息續挫兼見監管風險 中概股開市暴跌

資金再度湧入債市，美國十年期孳息率下挫至最低1.25厘，重回今年2月水平，美股開市大幅下跌，道瓊斯工業平均指數跌495點或1.43%，報34,185點，納斯達克指數跌266.8點或1.8%，報14,402點，標普500指數跌66.7點或1.54%，報4,291點。

【美股分析】形容是這世代的致富機會 富瑞分析師指大麻股望翻倍

國務院周二（6日）印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，要求嚴厲查處證券違法犯罪，加強對大型及重要案件的查處力度，亦要加強監管中概股，並做好應對中概股相關風險及突發情況，推動建立監管制度。中概股開市繼續下跌，汽車股集體下跌，小鵬汽車跌超過６％，理想汽車跌5.7%，蔚來汽車跌4.32%。

此外，360數科旗下核心產品360借條APP據報已下架，據稱下架主要與今年4月29日人民銀行等金融監管部門約談13家互聯網金融平台並要求整改有關，美國上市電商股普遍下跌，拼多多跌4.18%，阿里巴巴跌4.08%。

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