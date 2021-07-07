【下半年部署】花旗指中資股接近值吸水平 選出6隻中港市場首選股 里昂推介7隻焦點港股

多間大行繼續發表下半年投資展望，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預期，本地經濟活動或在下半年進一步復甦，但關鍵仍是何時通關，預料今年香港經濟增長6.2％，明年則為增長4.5％。股市方面，他指，該行目前未有最新的恆生目標，而恆指在今年上半年表現一般，因為當中新經濟股的比例增加，但上半年相關股份表現未如理想。不過，整體而言，他認為恒指改革在中長線將利好指數。同時，在上半年市場氣氛一般，並仍在消化監管力度的情況下，投資者上半年對港股的專注度不高，但相信隨著經濟進一步復甦，而內地、香港以至亞洲地區或會重新通關，都將會改善大市的氣氛。

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他又提到，內地收緊信貸政策和科技行業監管，中國股市調整似乎先於美國股市，而政策緊縮或已接近尾聲，中國股市下半年表現有望改善。從相對估值看，中資股已接近值得吸納水平。花旗年初建議投資受疫情打擊最嚴重的資產，捕捉其從低迷水平反彈的升浪。這個主題仍然有效，但由於市場已經反彈，機會收窄。旅遊和酒店等服務業的疫情週期性股份有望繼續受惠。

花旗在較早前的下半年亞太區市場展望報告中，亦列出6隻中港市場首選股，幾乎清一色屬中資股。

花旗下半年中港市場首選股一覽：

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另一間大行里昂，較早前亦發表最新港股焦點股份名單，入圍股份有7隻。

里昂本港股市焦點股名單：

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