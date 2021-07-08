【微信女股】證監廉署聯合行動打擊「唱高散貨」　恒益控股相隔3個月再遭搜查（第二版）

▲ 【微信女股】證監廉署聯合行動打擊「唱高散貨」 恒益控股相隔3個月再遭搜查

證監會與廉政公署採取聯合行動，拘捕恒益控股 （01894） 一名高級行政人員。證監會表示，是根據《證券及期貨條例》對疑似「唱高散貨」操縱市場計劃，及其他市場失當行為有關的罪行進行搜查。廉政公署是根據《防止賄賂條例》就涉嫌與貪污相關的罪行作出搜查及拘捕。恒益控股4月也曾被證監、警方聯合搜查。

廉署證監是次行動包括搜查該上市公司及其在首次公開招股時的一家包銷商的辦事處。證監會發稿表示，由於調查仍在進行中，現階段不會作出進一步評論。

恒益控股繼續停牌。恒益控股2018年10月上市，據公司招股書，恒益控股香港包銷商包括興證國際融資、富強證券、昌盛證券，而富強金融資本為恒益控股的獨家保薦人。

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唱高散貨集團罕涉上市公司高層 恒益控股究竟是甚麼公司？可見【下一頁】

恒益控股周三（7月7日）晚上發公告，指證監會及廉政公署帶同搜查令抵達公司，要求兩名涉事董事李沛新及李嘉豪就廉政公署的調查提供協助，李沛新已經被捕且獲准保釋，李嘉豪並無被捕且亦獲釋放。

早在今年4月份，證監會與警務處商業罪案調查科，就涉嫌市場操縱及其他市場失當行為相關的罪行，搜查了恒益的辦事處。

廉署證監稱，是次聯合行動展現雙方在打擊複雜及嚴重金融罪行方面的緊密合作，以保障公眾利益及維持香港金融市場的廉潔穩健。

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（第二版加入恒益控股4月受查、包銷商資料）

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編輯：區嘉俊