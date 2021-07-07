【唱高散貨】證監會與廉政公署聯合行動　拘捕恒益一名董事

▲ 證監會與廉政公署採取聯合行動。

證監會與廉政公署採取聯合行動，拘捕了一名上市公司的高級行政人員。證監會表示，是根據《證券及期貨條例》對疑似「唱高散貨」操縱市場計劃，及其他市場失當行為有關的罪行進行搜查。廉政公署是根據《防止賄賂條例》就涉嫌與貪污相關的罪行作出搜查及拘捕。

是次行動亦包括搜查該上市公司及其在首次公開招股時的一家包銷商的辦事處。證監會發稿表示，由於調查仍在進行中，現階段不會作出進一步評論。

是次聯合行動展現證監會與廉政公署在打擊複雜及嚴重金融罪行方面的緊密合作，以保障公眾利益及維持香港金融市場的廉潔穩健。

恒益控股 （01894） 晚上發公告，指證監會及廉政公署帶同搜查令抵達公司，要求兩名涉事董事李沛新及李嘉豪就廉政公署的調查提供協助，李沛新已經被捕且獲准保釋，李嘉豪並無被捕且亦獲釋放。

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編輯：區嘉俊