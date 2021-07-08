【Staycation】雅格酒店料開幕後入住率升逾8成　試業期間Staycation客佔逾6成

▲ Yulan Group 創辦人暨行政總裁馬桂烽透露，旗下雅格酒店（the Arca）試業期間，Staycation客人佔逾6成。（林宇翔攝）

疫情下無法外遊，衍生本地住宿度假（Staycation）的需求。Yulan Group 創辦人暨行政總裁馬桂烽透露，旗下雅格酒店（the Arca）今日（8日）開幕，5月中試業至今，平均入住率為38%，其中Staycation佔65%。

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馬續指，參考集團另一酒店翡格酒店（the Figo），現時平均入住率為8成，假日入住率更爆滿，因此有信心the Arca開業後平均入住率將升至8至9成。

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長期住宿及寵物住宿度假均受歡迎

除了Staycation，試業期間的數據顯示， 27%客人為長期住宿，亦有8%客人享受寵物住宿度假（Pawfectcation）。他闡述，酒店按客人需求推行不同計劃，「不少寵主喜愛與愛寵一起度假，我們提供狗隻衣服及食物，亦有露天餐廳給寵物散步。另香港樓價昂貴，月租酒店隨時比租屋更便宜，加上有清潔服務及設備齊全，吸引不少人於酒店長期住宿。」

選址黃竹坑 吸商務客及遊客

酒店選址黃竹坑，馬認為，隨着南港島線通車，該區有很大發展空間，可以同時吸商務客及遊客。「黃竹坑近年不少商廈林立，很多商務活動都需要場地，而且鄰近旅遊熱點海洋公園，待通關後，相信能吸引遊客入住。屆時會調整房價，以加大利潤，故預計3至7年內達到收支平衡。」

除了住宿，他相信，酒店餐飲亦有吸引力，「南區住客如壽臣山一帶的消費力強，但這區甚少餐飲選擇，甚至有企業客查詢酒店餐廳何時開放，估計開業後亦能吸引附近商務客。」為配合開幕，集團更加大宣傳，包括使用流動車、限時優惠、社交媒體等推廣方式吸客。

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記者：朱悅瀅