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【理財通】中銀：理財通4大利好　投資產品趨豐富、加快財富累積

宏觀解讀 20:34 2021/07/07

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【理財通】中銀：理財通4大利好　投資產品趨豐富、加快財富累積

中銀香港金融研究院資深策略員應堅發文指，跨境理財通的推出，對粵港澳三地居民及金融機構均是重大利好消息，尤其是促進內地資本項目開放、人民幣國際化、大灣區建設，以及香港國際金融中心發展。

應堅指，內地近年加快探索金融市場對外開放步伐，在推動合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）、合格境內機構投資者（QDII）、滬港通、深港通、債券通等直接或間接渠道基礎上，再引入跨境理財，擴大境內外市場接觸面。以三地理財產品的豐富度、以往回報率表現，以及投資方式的自由度，業務吸引力可以預期。

其次，跨境理財通在制度設計中採取跨境收付「本幣優先」導向，人民幣成為唯一跨境資金流動形式，無論是南向通還是北向通，都以人民幣匯出或匯入，並在港澳兌換，不僅增加粵港澳跨境人民幣結算量，也將增加港澳人民幣外匯兌換量。

按以往互聯互通實施經驗，跨境理財通有可能呈現人民幣淨流入香港。近年香港人民幣存款穩步增長，截至今年5月人民幣資金池增至8,211億元人民幣，隨著理財通及債券南向通即將推出，相信對穩定香港人民幣資金池有正面作用。

應堅又引述證監會2019年數據指，香港資產及財富管理的資產規模達28.8萬億元。他續指，在充滿挑戰的環境下香港財富資產規模仍見強勁增長，相信跨境理財通啟動，將進一步推動內地與香港跨境理財資金流動，促進香港國際資產管理中心健康發展。

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