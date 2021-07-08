【C家教路@iM網欄】強勢美股七連升斷纜 港股醫藥股黑天鵝

美國周二（6日）公佈6月的ISM非製造業PMI數據大跌市場眼 鏡，由於對美國經濟復甦的反彈力有所懷疑，美國10年國債收益率 於當日大幅回調，單日由1.44%下跌至1.35%左右水平， 使國債收益率曲線變得更平坦，不利銀行等金融板塊。標普500指 數亦因為這樣終止了連續7天的陽燭漲幅，恐慌指數 (VIX) 反彈約9%，但納指的科網巨企如蘋果 (AAPL) 的表現仍依舊強勢。

反觀港股及A股市場可是慘不忍睹， 尤其港股最強勢的醫療板塊近日更出現黑天鵝事件。港股及A股年初 至今表現被環球其他重要市場大大拋離， 當其他市場表現有逾一成的時候，這倆市場仍是低個位數字， 因此只可「炒股不炒市」。恒指現時在27900水平， 如果從技術分析層面上看乃屬短期底部，但周一（5日）醫藥股「 爆煲」仿佛令人覺得港股此地不宜久留。

國內藥監局評審中心 (CDE) 於上周五（2日）發佈了對腫瘤藥臨床有關的文件， 當中涉及臨床試驗的設計，以及評論市場過多Me-too創新藥的 情況。整體而言， 這個新政令市場非常害怕政策風險要燒到創新藥來， 一眾外包研發機構 (CXO) 及藥企或都會受牽連，基金抱團股藥明生物 （02269） 周二一度跌逾15%。奇怪的是，其實文件早就於上周五發佈， 消息更已在周一傳開，但是黑天鵝事件卻於周二才發生， 顯示市場其實對醫療板塊的資訊敏感度仍是很低， 或許只是找個藉口把強勢的醫療板塊沽貨獲利離場。 筆者認為縱使新政或會提高創新藥的入門門檻， 未來藥企的研發支出無疑會繼續提升， 擁有充裕的創新研發管線及海外部署的先頭部隊生物科技公司， 相信影響會相對較小。由於藥品質素要提升，研發的時間要更快， 效率高的龍頭CXO公司說不定長遠還是個利好。因此， 筆者在這次事件中亦嘗試撈一下相關的CXO公司。

美股這半年來的表現可說是高處不勝寒，暫時看港股、A股及中概股 就像在一個沒有魚的魚塘釣魚， 上周的短期回暖一下子就被黑天鵝事件 （創新藥新政、滴滴 (DIDI) 等） 抹去，難度一直都很高。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持有藥明生物的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。

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作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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