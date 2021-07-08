【前途熱話】朋友五十幾歲被提早退休 憂有抑鬱症 網民：退休有甚麼不開心的？

錢沒存夠、人還不夠老，如果被提早退休，不知道心情如何？近日有網民於網上討論區發文，指樓主朋友老闆不到兩年就退休，一眾舊員工都不是新管理層的首選，所以到時候留下來的機會都不大，樓主懷疑五十幾歲的朋友因為這件事脾氣變得古怪，懷疑他有抑鬱症、或燥鬱症，詢問可以如何幫助該朋友。

接圖了解更多，樓主朋友被提早退休的經歷：

















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此帖文一出，引來很多網民回應，有支持提早退休的網民認為，「你朋友都五十幾歲，人老退一線是很正常的，你朋友還不化？如何勸？永遠幫到自己只有自己」、「只要有經驗，找到一份更好的工作很容易。」、「退休有甚麼不開心的？經濟壓力？不行就幫忙再找份工」、「想太多、壓力太大會傷身，如果擔心朋友有抑鬱症或燥鬱症，建議一起運動、放鬆一下。」

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責任編輯：陳頌潔