【電子消費券】以Tap & Go登記消費券計劃　可獲贈CSL 300GB 5G流動數據

▲ 市民以Tap & Go手機錢包作為指定儲值支付工具帳戶領取政府消費券，可免費獲贈csl / 1O1O 5G 300GB本地流動數。

5000元電子消費券已開始接受登記。Tap & Go「拍住賞」宣布，市民以Tap & Go手機錢包作為指定儲值支付工具帳戶領取政府消費券，可免費獲贈csl / 1O1O 5G 300GB本地流動數，可於90日內體驗CSL Mobile的5G流動通訊服務及盡享5G視聽娛樂服務，當中包括Now E精選組合、4K西甲足球賽事重溫及MOOV 24 bit音樂服務等，合共8款免費增值服務。

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於今年7月12日起至10月31日推廣期內，非csl / 1O1O用戶可憑政府發出的消費券計劃之成功登記短訊，親臨全線csl專門店或1O1O Center換領csl / 1O1O 5G 300GB本地流動數據卡一張，而現有csl / 1O1O客戶可致電客戶服務熱線或親臨全線csl專門店或1O1O Center登記，便可獲5G 300GB本地流動數據。同時，Tap & Go「拍住賞」用戶更可尊享5G手機淨機高達港幣1000元之折扣優惠。

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責任編輯：蘇穎琪