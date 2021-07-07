【Anson Lo生日】突發！教主Anson Lo今晚現身JOOX開Live

今日是7月7日是男團Mirror成員盧瀚霆Anson Lo的26歲生日，相信大家在近日的社交平台或媒體上已經見到不少新聞，如果今朝有幸到尖沙咀碼頭打咭又遇到「教主」的朋友，真係要跟你講聲恭喜。不過，無份的也不用傷心，因為.....今晚大家仍然有機會親口跟「教主」講生日快樂啊！

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騰訊（00700）旗下的JOOX近日新設的吹水台，將於今晚7點會開台討論Anson Lo新歌《不可愛教主》MV，大家可以睇完《大叔的愛》之後，再登上JOOX一齊吹水，教主將會在今晚10點45分現身跟大家傾偈，接受各位的生日祝福。

神徒們，記得不要錯過啦！

*溫馨提示：提前去下載JOOX音樂平台，或記得更新程式啊！

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記者：張以正