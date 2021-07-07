【美國債息】拆解美債息為何急跌？

▲ 美國債息連日大跌，跌至1.35厘以下，中金認為，有兩原因觸發下跌，（1）ISM服務業PMI不及預期；（2）油價下跌。

美國債息連日大跌，跌至1.35厘以下，中金認為，有兩原因觸發下跌，（1）ISM服務業PMI不及預期；（2）油價下跌。油價下跌原因是原油投資者憂慮OPEC+會議難達成協議，OPEC+談判破裂的一個可能結果，是主要產油國各自增產，而油價下跌，則拉低通脹預期。

然而美債利率大跌，主要驅動原因是實際利率，一定程度反映市場對中期增長潛力的擔憂。在delta變種病毒令經濟復甦蒙上陰影，ISM服務業PMI不及預期即激發市場避險情緒，美債美元走強，風險資產被拋售。

在美股亦出現相關啟示，視像軟件ZOOM大升，由5月11日低位273.2美元，大升至403.44美元，累升47.6%。反而經濟重啟受惠股走弱，即波音、航空及郵輪股，反映市場預期未來經濟重啟難度大。

後市要看delta變種病毒走勢發展，倘病毒影響不再擴大，則經濟增長可期，美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇指，6月份美國逾99%新冠死亡病例均為未接種疫苗，隨着逐步接種疫苗，維持復甦步伐，通脹預期將再刺激美債息回升，復甦概念股同時造好。

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記者：譚志偉