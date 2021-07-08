【職場熱話】常被老一輩欺負　還被人身攻擊　網民上網勸後生不要做保安

不少人的對保安這個行業的印象都是老一輩從事的行業，較少年輕人入行，近日就有網民到討論區發帖，勸年輕人不要從事保安，稱會經常被年資較大的同事欺負。

事主經歷：

















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帖文一出，引來網民熱議，有網民認為這也是「沒有選擇的選擇」，「如果沒有選擇，做保安也不差」、「今日年青，明日就是老一輩，欺負別人。現在人浮於事，早入行早享受。」、「職業無分貴賤的！保安都是正當職業！」、「但你又沒有本事做其他工作，可以怎樣」、「其實行行都有這些『辦公室政治』，學懂『人情世故』一定會對你在職場上有好處（任何行業都受用）」；但亦有網民同意事主所說，「覺得45歲前都不要做保安，浪費」、「做保安，不如躺平算」、「年輕人真是不要入行！」

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責任編輯：黃苑筠