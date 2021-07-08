【職場熱話】00後同事暢談《大叔的愛》 一眾同事「黑面」 網民：成杯凍奶茶潑過去

最近港版《大叔的愛》開播後好大迴響，更成為了香港市民茶餘飯後的話題拿出來討論，近日有網民於網上討論區發文，指最近身邊有些同事沒有看 tvb，但追看《刑偵日記》。誰不知，有一個00後同事無緣無故說《大叔的愛》，當場令其他同事「黑面」，你們想知結果嗎？

接圖了解更多，網民與00後同事的經歷：

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【職場熱話】同事感染新冠肺炎後康復上班 事主已打2針疫苗 仍有心理陰影減少接觸 【下一頁】

此帖文一出，引來很多網民回應，有支持樓主的網民表示：「樓主算仁慈，換上是他應打00後同事一下」、「這些同性戀劇集就不好討論，換上是他定把全杯凍奶荼潑向00後同事。」、「下次不要與這些人食午餐啦！」和「你一嘴錫向00後同事，她還驚。」

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責任編輯：陳頌潔