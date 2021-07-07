【大行點睇】海底撈分店互相侵蝕 瑞銀料將不利翻枱率

瑞銀發表研究報告表示，海底撈（06862）的擴張及翻枱率均面對不確定性，旗下分店間互相侵蝕，同時對手擴張，使海底撈今年來的復甦速度低於同業。該行予集團「中性」評級，目標價44元。海底撈全日升1.1%，報43.05元，成交7.2億元。

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該行指，海底撈的分店互相侵蝕較對手嚴重，並且由2019年起惡化，同時集團加快開店步伐，使同店銷售轉弱。該行假設，若海底撈持續擴張，當分店數目達3000家，其翻枱率將跌至每日3.6次。

瑞銀估計，由於分店持續擴張，海底撈現時於高端火鍋市場佔有率達15至30%，惟競爭對手亦加快擴張步伐。該行料，海底撈2021年至2023年的每股盈測分別為0.72元人民幣、1.05元人民幣、1.28元人民幣，低於市場預期。

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