▲ 【失業貸款】財庫局：批出逾1.4萬宗申請 總貸款額超過10億元

政府今年4月推出俗稱「失業貸款」的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，貸款上限8萬元。財經事務及庫務局局長許正宇表示，截至6月底止，共接獲超過4.6萬宗申請，其中約31%申請已獲批且放款，涉款超過10億元，平均貸款額約7.1萬元。

許正宇表示，截至6月25日，銀行共接獲4.64萬宗申請，31%申請、即約1.42萬宗已獲批出，涉及貸款總額超過10億元。獲批貸款的人士來自不同行業，包括運輸、物流、零售、建築、飲食、旅遊及酒店等。

銀行接獲客戶申請後，平均需約17個工作天處理申請，而按證保險公司一般可在收到銀行提交申請後，3個工作天內批出貸款。

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銀行接獲的申請中，約21%屬重複申請或申請人撤回的個案。被銀行拒絕的申請佔整體申請約3%，主要原因為申請人不符合計劃的申請資格，例如申請人無法提供過往的就業記錄和無法證明已失去經常收入。

餘下正在處理的個案中，大部分申請有待申請人向銀行提供所需的文件和資料，例如身分證明、住址證明和失業證明等，以核實申請人是否合乎申請資格。

「百分百擔保個人特惠貸款計劃」專為受疫情影響而失業的人士提供過渡性貸款，今年4月28日起接受申請，為期6個月。

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