上半年豪宅成交量創紀錄新高　美聯︰逾億元豪宅受「新香港人」追捧　料通關後樓價再升一成

2021年上半年，整體樓市交投暢旺，而港島區一手及二手交投俱升，超級豪宅有價有市，美聯物業港島區董事李頌賢表示，2021年港島區（包括愉景灣）逾5,000萬元一手私樓註冊量錄51宗，較去年下半年升約1.55倍，而二手住宅註冊量則錄141宗，更創出有紀錄以來的歷史新高。

李頌賢指出，今年港島區樓價表現突出，隨著買家入市意欲上升，投資磚頭保值，優質豪宅物業更顯需求。逾億元一手私樓註冊，上半年錄約30宗，較去年下半年大升逾倍，並是自2017年下半年後新高，並且已超越去年全年約26宗水平。二手住宅註冊量方面，同樣錄得約30宗，與去年下半年約31宗相若，並較去年上半年僅約11宗顯著上升。據美聯物業統計，逾億元豪宅受「新香港人」追捧，成交個案之中有約四、五成買家為「新香港人」，更有人不惜繳付雙倍印花稅入市。

此外，李頌賢稱，本港洋房供應相當有限。據差估署資料顯示，截至2020年底，全港洋房總存量共涉約19,451伙，佔全港私樓122萬多伙的總存量僅1.6%。在買家對大單位及洋房的強烈需求下，有限的供應將進一步推高豪宅樓價。

展望下半年，本港按息低企、失業率回落、銀行存款高企等基本利好因素將支持樓市發展。預期下半年整體樓市會受惠疫情緩和及經濟逐步回復正軌帶動向好，而優質豪宅物業在有限供應的情況下，更受到豪宅買家垂青。市場憧憬中港兩地逐步通關，早前已不乏買家偷步追捧豪宅物業，故若果隨著消息一旦落實，對樓市將帶來極大的利好消息，當中向來受「北水」歡迎的豪宅物業更可望看高一線，而下半年山頂南區豪宅樓價有望錄得逾1成的增幅。

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