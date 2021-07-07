  • 29°C
香港時間 : 2021707日 (三) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大叔的愛】爭取Staycation商機？《大叔的愛》中的「愛巢」Airbnb有供出租

商業 19:45 2021/07/07

分享：

劇中的單位在Airbnb可供出租。（Airbnb）

最近 Viu TV 劇集《大叔的愛》大受歡迎，連帶劇中兩位主角「田一雄」和「凌少牧」合租的單位也成為關注點。原來劇中「單位」已在 Airbnb 上出租，價格由 2,436 港元起，相信成為不少「鏡粉」Staycation 的選擇。

【好想去旅行】Airbnb港6月訂房搜尋量增近4成 30至40歲搜尋多 訂房竟不及千禧世代

劇中出現的場景與出租單位相似，例如單位內的開放式廚房、洗手間和客廳沒有太大改變，能夠讓一眾粉絲重溫劇中各個場面。出租單位位於尖沙咀，有望成為酒店以外 Staycation 的選擇。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Airbnb禁止用戶派對聚集 為防疫撤回5萬個預訂

Staycation 成為疫情下的新趨勢，據 Airbnb 的數據顯示，「本地旅行」的搜尋次數在 6 月的第二週已上升近 4 成，當中有 6 成半的搜索者來自 30 至 40 歲組別。此外，港人在今年夏天於 Airbnb 搜尋 4 人或 5 人住宿的次數分別上升 54% 及 50%，可見「本地旅行」仍有一定市場。

【旅遊寒冬】聯合國報告：旅遊業距離復甦仍遙遠 料發展中國家今年損逾11萬億

記者：廖淑瑩

相關文章

【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
今日
【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
【麥當勞】麥當勞聯乘多啦A夢　推「蝦堡系列」
今日
【麥當勞】麥當勞聯乘多啦A夢　推「蝦堡系列」

你可能感興趣

【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
今日 14:00
【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
【麥當勞】麥當勞聯乘多啦A夢　推「蝦堡系列」
今日 17:46
【麥當勞】麥當勞聯乘多啦A夢　推「蝦堡系列」
Staycation 疫情 酒店 住宿 大叔的愛 Airbnb

上一篇文章

【電子消費券】以Tap & Go登記消費券計劃　可獲贈CSL 300GB 5G流動數據

下一篇文章

【外賣平台】Uber Eats斥資千萬支援本地中小型餐廳　由明星代言兼自訂推廣內容
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版