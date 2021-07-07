【大叔的愛】爭取Staycation商機？《大叔的愛》中的「愛巢」Airbnb有供出租

▲ 劇中的單位在Airbnb可供出租。（Airbnb）

最近 Viu TV 劇集《大叔的愛》大受歡迎，連帶劇中兩位主角「田一雄」和「凌少牧」合租的單位也成為關注點。原來劇中「單位」已在 Airbnb 上出租，價格由 2,436 港元起，相信成為不少「鏡粉」Staycation 的選擇。

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劇中出現的場景與出租單位相似，例如單位內的開放式廚房、洗手間和客廳沒有太大改變，能夠讓一眾粉絲重溫劇中各個場面。出租單位位於尖沙咀，有望成為酒店以外 Staycation 的選擇。

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Staycation 成為疫情下的新趨勢，據 Airbnb 的數據顯示，「本地旅行」的搜尋次數在 6 月的第二週已上升近 4 成，當中有 6 成半的搜索者來自 30 至 40 歲組別。此外，港人在今年夏天於 Airbnb 搜尋 4 人或 5 人住宿的次數分別上升 54% 及 50%，可見「本地旅行」仍有一定市場。

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記者：廖淑瑩