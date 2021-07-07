【新股IPO】小鵬汽車9868首日掛牌收報165元 無升跌

小鵬汽車（09868）今天（７日）首日掛牌，股價較招股價165元高開1.8%，最高曾見168.5元，惟後市乏力，最低曾跌至159.3元，收市報165元，全日成交1,051萬股，涉資17.31億元。

小鵬汽車9868首日孖展超購1.4倍 國際配售錄足額認購，見【下一頁】



小鵬汽車以雙重上市形式在港掛牌，是次共發售8,500萬股，其中公開發售部份錄得近14倍超額認購，一手中籤率10%；並以165元定價，集資淨額約137.81億元。上市聯席保薦人分別為摩通及美銀證券。

是次集資所得，其中約45%用於拓展產品組合及開發更先進的技術；約35%用於通過提升品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際市場增加銷售及服務接觸點，以加速業務擴張；約10%用於提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術；餘下10%用於一般公司用途，包括用作運營資金。

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記者：張以正