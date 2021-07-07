【ESG】花旗亞太區可持續融資金額大升4倍　創集團歷來最大半年增幅

▲ 花旗集團上半年為亞太區機構客戶籌集超過250億美元資金。

花旗集團（Citigroup）上半年合共為亞太區機構客戶，籌集超過250億美元的可持續融資金額，較2020年同期大增4倍以上，創集團有記錄以來最大的半年度增幅。

單計上半年，花旗參與多宗大型可持續融資活動，包括：中銀香港（02388）總值68億元人民幣的綠色債券、香港特區政府的25億美元綠色債券、阿里巴巴（09988）20年期的可持續融資債券等交易。

可持續投資需求殷切，可持續債券普遍都超額認購，因此往往可以爭取到較有利的定價。除為機構客戶集資，花旗集團亦定下全球整體融資目標，今年4月定下2030年目標，助客戶完成1萬億美元的可持續融資，當中環保融資類佔5,000億美元。

花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej表示，花旗致力配合邁向低碳經濟轉型，不但將可持續融資視為使命，亦以此為契機，與各地客戶攜手將業務減碳，協助客戶達成企業可持續發展目標，目前涵蓋的客戶類型不但有正將投資組合轉向較環保行業的投資者，亦有藉收購、出售資產重整業務模式的企業。

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