學者：亞洲私人消費市場復甦慢　仍低於疫情前水平

▲ 疫情持續肆虐，亞洲國家的消費者支出乏力不前，仍低於疫情爆發前的水平。

疫情持續肆虐，亞洲國家的消費者支出乏力不前，仍低於疫情爆發前的水平，原因包括疫情復熾、疫苗接種率低，以及亞洲國家推出的財政刺激和寬鬆貨幣政策規模較少。

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據CNBC報道，牛津經濟研究院高級經濟學家Lloyd Chan表示，可觀察到亞洲大部分地區的私人消費正在緩慢復甦，但仍低於疫情前水平。他補充，由於在亞洲國家持續有零星個案爆發，消費者支出的回升力道仍然不均，波動性較大。

新加坡星展銀行首席經濟學家Taimur Baig表示，亞洲其他地區的疫情復熾，亦可能令周邊地區的消費者對外出購物失去信心。他補充，能否外出購物仍是消費的主要先決條件，儘管市民在家還可透過電商平台購物，但整體支出金額仍少於外出消費。

Taimur Baig亦指出，相比於西方的已發展國家，亞洲國家推出的財政刺激與寬鬆貨幣政策規模相對較少，進一步拖累亞洲經濟復甦。他認為，只要社交距離及防疫措施仍在，民間消費就難以大幅回升。

此外，大部分亞洲地區的接種率落後於西方國家，或多或少會影響亞洲消費力回升。不過，Taimur Baig認為，就算亞洲地區的疫苗接種覆蓋率提升二、三倍，亞洲各地消費情況也難有明顯改變。

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責任編輯：張凱琳