【大行點睇】Nvidia股價再破頂　大行上調目標價至950美元

全球晶片短缺潮下，半導體公司受資金追捧，追蹤半導體行業景氣度的費城半導體指數（SOX）年內累升18%。貴為全球最大的晶片製造商之一，Nvidia（NVDA）周二（6日）升逾1%，收報827.9美元，再創歷史新高，公司市值達5,158萬美元，年內累計升幅高達58%。

Banc Capital Markets分析師John Vinh本周發布報告，維持對Nvidia「增持」（Overweight）評級，並將目標價由775美元上調22.6%至950美元，較現價仍有14.7%的潛在升幅。彭博數據顯示，華爾街分析師對該公司未來一年的平均目標價為740.4美元，較現價低11%。

Vinh認為，Nvidia的旗艦視頻遊戲晶片銷情暢旺，並將在未來半年內繼續供不應求。現時市場擔心，虛擬貨幣價格近期大跌，導致挖礦活動對於顯卡的需求降低，將會對公司產生負面影響，不過Vinh對於該公司的挖礦專用晶片 投下信任一票，認為 Nvidia將會有效說服礦工們繼續購買其加密專用晶片。

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编辑：李勝男