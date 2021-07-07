【利財筆記】林本利：樓市升溫 細單位率先破頂

今年農曆年過後，本地樓市持續升溫，情況一如過去數年，不知過了暑假後會否又回落。根據差餉物業估價署最新資料，截至今年5月，全港私人住宅售價指數升至393.7點，距離2019年5月396.9點的歷史高位相差不足1%。實用面積少於430平方呎的A類細單位，一般被視作「上車盤」，更率先破頂，升穿2019年5月的歷史高位（見附表）。

樓價高漲市民難負擔

二手樓價破頂，新盤售價升幅更驚人，港鐵（00066）黃竹坑站上蓋物業，平均呎價高達33,000元，市場估計當中至少三成買家屬住滿7年的新來港內地人（新港人）。隨着20萬名「雙非嬰」長大，有評論指日後新港人的置業需求勢必有增無減。

筆者在港島南區香港仔長大，由居住徙置區，廉租屋，居屋，逐步升格至私樓，見證香港九七回歸前的種種房屋問題。回歸後，首任特首董建華推行八萬五房策，銳意增加房屋供應。之後香港受到亞洲金融風暴，科網泡沫爆破及沙士疫症衝擊，樓價由高位重挫七成，大量負資產湧現。董建華為了救市，停建停售公屋和居屋，引入勾地機制，限制土地供應，令樓價由2003年谷底反彈，至今上升五倍。

自2008年金融海嘯後，樓價持續上升，大漲小回。特別是一手樓，樓價早已超出一般市民的負擔能力。一般市民可購入的單位面積越來越細，樓齡亦越來越高，大量新樓由新港人購入。過去十多年，房屋供應出現十多萬個單位的缺口，輪候公屋由3年增至6年，房屋缺口越來越大。政府房策是每年興建萬多個私人住宅單位，倘若當中三成多由內地人或新港人購入，一般市民可購的單位數目不足一萬個，而且只有能力負擔新界區或劏房的樓價。

內地豪客成買樓主力

過去十多年，港島南區的地皮，由數碼港、鴨脷洲、黃竹坑全部變成豪宅區，發展商推銷對象以內地人為主，亦只有內地人有足夠資金，以天價搶樓，不理會15%辣稅，一下子掃入4伙、10伙，入市不是為了解決個人或家庭的住屋問題。有人會說香港是個自由市場，內地及海外資金當然可以自由進出，入市買樓。但問題是房屋屬市民生活必需品，在房屋供應不足情況下，一個政府豈能對上述現象視而不見，還不時說要解決香港住屋的深層次問題。

筆者過去一直提醒有意「上車」的年輕人，在超低息環境及政府倚靠賣地收入下，不要相信政府有決心和有能力解決香港的房屋問題。有意留港及置業的年輕人應當趁年尾，樓價由高位回落一成或以上時「上車」，不要貪新忘舊，去和新港人搶購新盤。若喜愛新樓，倒不如等待日後新港人出貨時，樓價升幅有限，甚至跌價時才購入。類似新界一些假豪宅，以及北角海璇及維港頌，業主持貨數年後沽出，仍要損手離場，到時買家便可以在二手市場執平貨。謹記小市民始終敵不過發展商和新港人，應當在二手市場，一個比較公平的環境下入市置業。

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