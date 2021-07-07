調查：逾半數受訪者自覺退休準備不足　八成人退休靠強積金及儲蓄

香港退休計劃協會聯同明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院，以及香港大學秀圃老年研究中心，針對中等收入人士的退休議題，於去年6月1日至11月18日期間進行電話及網上調查，並訪問222人、與20位研究受訪者進行深入訪談，年齡介乎50歲至60歲。

調查結果中，有幾乎所有受訪者均擁有強積金或公積金戶口 （94.1%）及儲蓄 （87.8%）；有57.7%的受訪者則有投資 、49.5%受訪者擁有私人物業。當大只有23.9%受訪者表示，有購買可扣稅的退休投資產品。另一方面，絕大部分受訪者的主要的退休計劃以強積金、儲蓄和投資為主，大部分擁有2至3個退休保障計劃，研究指出，假若減去強積金和儲蓄的項目， 他們並未有更多退休計劃。有55%接受深入訪談的受訪者認為其退休準備不足，大多數沒有為自己的退休作規劃。

此外，研究以 2014–15 年度住戶開支統計調查數據（65歲長全部長者住戶開支）作分析，在中低收入組別中，長者住戶每月人均開支約為8,105元（2020-21年估計為9,000元）；而中高收入組別中平均為12,839元（2020-21年估計為1.4萬元）。研究再採用 OECD 的方法來計算及分析替代率（即退休後平均每月的現金流與每月薪酬的比例），當中得出2020年第二季工資中位數，男性為2萬元、女性為1.75萬元，藉此推算假設供款年期為40年，以2萬元收入作計算的話，即40年後，每月有8,000元收入，替代率為4成，即低於國際標準的7成。

香港退休計劃協會行政委員會主席何淑明表示，港人一向對退休準備的意識不強，缺乏長遠的計劃，甚至因認知不足而感到無從入手。她續指，剛踏足社會的人士，便應開始規劃。她以替代率作例子，如20多歲踏入社會工作，40年後已是60多歲，「這已是整個工作生涯，長命點可能100歲，差不多有30幾年退休生活，其實與退休前的工作年期也差不多，這意味如不早早開始計劃，你需要儲錢金額便會愈來愈多。」

如果臨近退休人士，何淑明認為，他們應需要回報較為穩定的產品，「其實政府早前推出的年金這類型產品都較適合，因為MPF佔退休計劃比重較大的前題下，若能投放資金落類似年金的類別，這也可讓退休人士有穩定的收入。另外，也可購買與保險相關的產品。」

有不少人港人認為，買磚頭保值，明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院教授黃於唱指，其實擁有個人物業也有「隱藏式收費」，「如維修費、裝修費也要數十萬元」。他續指，雖然由2005年開始，樓價升值至今，而且有不少人寧願選擇借錢買樓，但難保不會遇上2003年沙士爆發期間，住宅樓價大幅度下跌的類似情況。他建議，有意買樓人士須加以衡量，才決定是否買樓。

黃於唱又認為，剛踏足社會的「職場新鮮人」，可投資知識，增值自我，長遠也可獲得不錯的回報。「通常說學歷愈高，長遠收入便會增加；如果把資金投入財務相關方面也可，但年輕人長遠投資在「Human Capital」（人力資本），如學歷、技能等，未來也有很大的回報。」

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責任編輯：黎淑雯