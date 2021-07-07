調查：逾半數受訪者自覺退休準備不足　八成人依靠強積金及儲蓄作退休

香港退休計劃協會聯同明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院，以及香港大學秀圃老年研究中心，針對中等收入人士的退休議題，於去年6月1日至11月18日期間進行電話及網上調查，並訪問222人、與20位研究受訪者進行深入訪談，年齡介乎50歲至60歲。

在調查結果中，有幾乎所有受訪者均擁有強積金或公積金戶口 （94.1%）及儲蓄 （87.8%）；有57.7%的受訪者則有投資 、49.5%受訪者擁有私人物業。當大只有23.9%受訪者表示，有購買可扣稅的退休投資產品。另一方面，絕大部分受訪者的主要的退休計劃以強積金、儲蓄和投資為主，大部分擁有2至3個退休保障計劃，研究指出，假若減去強積金和儲蓄的項目， 他們並未有更多退休計劃。

香港退休計劃協會行政委員會主席何淑明表示，港人一向對退休準備的意識不強，缺乏長遠的計劃，甚至因認知不足而感到無從入手。她續指，如果臨近退休人士，應需要回報較為穩定的產品，「其實政府早前推出的年金這類型產品都較適合，因為MPF佔退休計劃比重較大的前題下，若能投放資金落類似年金的類別，這也可讓退休人士有穩定的收入。另外，也可購買與保險相關的產品。」

有不少人港人認為，買磚頭保值，明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院教授黃於唱指，其實擁有個人物業也有「隱藏式收費」，「如維修費、裝修費也要數十萬元」。他續指，雖然由2005年開始，樓價升值至今，而且有不少人寧願選擇借錢買樓，但難保不會遇上2003年沙士爆發期間，住宅樓價大幅度下跌的類似情況。他建議，有意買樓人士須加以衡量，才決定是否買樓。

黃於唱又認為，剛踏足社會的「職場新鮮人」，可投資知識，增值自我，長遠也可獲得不錯的回報。「通常說學歷愈高，長遠收入便會增加；如果把資金投入財務相關方面也可，但年輕人長遠投資在「Human Capital」（人力資本），如學歷、技能等，未來也有很大的回報。」

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責任編輯：黎淑雯