▲ 【航空告急】機管局去年虧損44億元、客運量大跌99% 提供數輪共46.62億元的紓緩措施

機場管理局發表截至3月底止年報，受全球各地實施旅遊限制及檢疫措施，客運量大跌98.6%至80萬人次，飛機起降量亦跌66.2%至近12.8萬架次，導致去年盈轉虧，淨虧損44億元，不派息。期內收益減少65.3%至59.36億元，其中機場收費大減63.3%至17.31億元。

機管局稱，由於機場收費及保安費減少；機場禁區輔助服務專營權、零售特許經營權及客運大樓租賃的收益下降；以及營運費用增加，集團的計算利息、稅項、折舊和攤銷前虧損（EBITDA）為21.18億元；如不計及財務紓緩措施支出16.33億元，計算利息、稅項、折舊和攤銷前虧損則為4.85億元。

國泰料下半年每月燒錢降至十億以下【下一頁】

貨運量表現維持穩定，微降2%至460萬公噸。去年機場的貨機起降量躍升24%，紓緩了客機機腹載貨空間減少的影響，有助香港國際機場保持全球最繁忙國際貨運機場的地位。

香港航空業面對前所未有的挑戰，去年度機管局提供數輪總額達46.62億元的紓緩措施，以支援機場同業。其中，有28.63億元以收益寬減形式提供，其中包括扣減專營權費；寬免或扣減機場費用和機場辦公室、貴賓室、商鋪及食肆租戶的租金。其餘17.99億元的財務紓緩措施支出大部分與向本地航空公司預先購買機票，為航空公司注入流動資金相關。

三跑將如期於2022年投入運作

機管局稱，三跑道系統的填海拓地工程已大致完成，鋪設第三條跑道路面等後續工程亦正按計劃進行，有信心第三條跑道將如期於2022年投入運作，而三跑道系統項目將於2024年底前按時、按預算完成。

港航早前再裁員約700人【下一頁】

作為SKYCITY航天城商業發展項目的重要元素，「11 SKIES」將成為全港最大型綜合購物、餐飲及娛樂設施，並計劃於2022年至2025年間分階段開業，設有1200間客房的麗豪航天城酒店亦預計於今年稍後落成。

機場一號客運大樓位於中央客運廊的全新美食廣場已為開業作好準備，購物區亦已進行翻新，令零售組合更多元化趣，改裝108個公眾洗手間的工程亦正如期進行。

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編輯：陳韻妍