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【一見鍾情】享全海景加豪華裝修　買家斥1,408萬買杏花邨四房套　業主32年大賺近9倍

股樓投資 18:40 2021/07/07

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香港人工作繁重，壓力指數高，多數人買樓都愛景觀開揚的單位，而靚海景往往能令居住環境更上一層樓，只因望海確實令人心曠神怡。港島區杏花邨作為臨海屋苑，又處於鐵路上蓋，一向受不少買家追捧。中原鄭俊輝表示，杏花邨盤源開始減少，呎價穩步向上，最近有低層海景單位錄得成交，買家一睇樓即愛上，更即日入市。

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成交單位為杏花邨48座低層1室，實用面積826平方呎，屬四房套間隔，享全海景。業主以1,408萬元將單位易手，折合平均實用呎價17046元。

鄭俊輝指，買家屬於用家，鍾情單位面向海濱長廊，享有全海景，並附豪華裝修，於是即睇即買。據悉，原業主於1989年以145.3萬元買入單位，持貨32年，帳面獲利1262.7萬元，單位升值8.7倍。

延伸閱讀︰【買樓理財】為租尖沙咀新盤　港青一次過預繳逾30萬租金　業主享2.4厘租金回報【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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