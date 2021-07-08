【網民熱話】手機跌落海　熱心市民潛水執返　網民大呼：好人好事好神奇

手機掉了進海，不少人都會認為手機一定找不到而放棄。但近日就有網民不慎把手機跌入海中，網民決定到Facebook群組向大埔街坊救助，最後幸得一位懂潛水的街坊幫忙，成功尋回手機。

事主在本周二（六號）於Facebook群組向大埔街坊救助，事主的朋友吐露港落船時把手機跌入海中，由於手機裏的資料沒有備份，所以想有沒有人懂得潛水或有其他方法可以幫忙。事隔6小時後，事主再度於帖文回覆，稱幸得這裡的「谷友」幫忙，成功潛水尋回手機，手機更可以開機，看來海水對它沒有太大影響。

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翌日，事主友人亦到群組發帖，稱手機共在海中「浸咗九個鐘」，本來預了「連機都開唔到」，打算抱着一線生機去拼一拼。幸好一切運作正常。友人為了「滿足自己同留言者嘅好奇心」，更找師傅把手機拆開，奇蹟面滴水不沾還能充電，沒有損壞，友人在帖文的最後亦感謝有份幫忙的各位，「多謝有愛嘅大埔谷友出手幫助同水行俠」。

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帖文一出，引來網民熱論，不少大埔街坊都大讚「大埔有愛」，亦有不少人叫事主快點請「潛水師兄」食飯，「大埔真是好人好事，就算帶著小朋友搭巴士都跟其他區不同，好多熱心主動幫助和包容我們的人。」、「真的很瘋，潛水師兄真是超好人，樓主要請食飯吧」、「大埔有愛」、「真是好人好事好神奇！」、「整件事都好瘋癲，但癲得來好有愛啊！凡事都有希望的」、「跌了在街都未必可以拾回，想不到海底會讓你找回」、「大埔有愛、高手在民間」、「真是有海底奇兵」亦有網民笑言這是iPhone廣告，「這個一定是iphone廣告」、「事實證明iPhone防水功能是厲害的」、「本post含有間接宣傳」。

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責任編輯：黃苑筠





