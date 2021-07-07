【外賣平台】Uber Eats斥資千萬支援本地中小型餐廳　由明星代言兼自訂推廣內容

▲ Uber Eats香港斥資逾千萬，推出新一輪推廣活動「Tonight I' ll Be Eating」。（陳靜儀攝）

外賣平台競爭越趨激烈，各自找來明星代言，搶佔曝光。Uber Eats香港亦斥資逾千萬，推出新一輪市場推廣活動「Tonight I' ll Be Eating」， 以「撐地區好味道」為口號，主攻本地中小型餐廳，預計可為平店吸引更多新餐廳及用戶。

【麥當勞】麥當勞聯乘多啦A夢 推「蝦堡系列」

斥千萬推廣 盼吸納30萬新用户

Uber Eats「Tonight I' ll Be Eating」的全球廣告系列將於下周正式在香港推出，宣傳以平台上逾3000間中小型餐廳為焦點。活動將會覆蓋整個下半年，投放逾千萬進行宣傳，投放電視、交通工具、數碼廣告；推廣優惠及與餐廳聯乘的合作活動等。Uber Eats將會向中小型餐廳免費提供由本地明星鄭欣宜及許廷鏗代言的營銷材料，例如海報、社交媒體圖片等；當中有1000至2000間餐廳更可以自訂營銷材料上的品牌名稱、主打食品等內容。

▲ Uber Eats將會向中小型餐廳免費提供由本地明星鄭欣宜及許廷鏗代言的營銷材料。（陳靜儀攝）

Uber Eats香港區總經理Elisa Janiec透露，今次推廣活動以地區食店為焦點，特別希望可以為本地中小型餐廳提供知名度。她又期望，今次活動可以使新餐廳註冊量提升4至5成，及吸引超過30萬名新用户。

年內新服務登場

Elisa Janiec又指，今年內Uber Eats將會為平台餐廳推出新服務，方式類似社交媒體上的贊助帖文。餐廳掌握營運數據後，例如主要收入來源的食物選項，再按需要提升餐廳在搜尋清單上的排名。

▲ Uber Eats香港區總經理Elisa Janiec透露，截至今年4月，平台有7000間合作餐廳及150萬名註冊用戶。（陳靜儀攝）

同時，其調查亦發現，6成用戶表達即日百貨外送選擇不足，另外亦有4成用戶稱希望1小時內的速遞服務可覆蓋食物以外的產品，例如服飾、電子產品、藥妝等。Janiec稱，未來幾年內有機會推出有關服務；而事實上，台灣Uber Eats已推出生鮮雜貨外送服務，最近更擴大至街市商戶。

【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務 企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）

【消費優惠】美國運通「Shop Small 愛·賞·地道」 卡會員消費享高達500簽賬回贈

記者：葉泳珊