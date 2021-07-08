【東京奧運】日本疫情持續嚴峻 公路傳聖火被取消

奧運開幕前在各地進行傳遞聖火儀式是歷屆奧運會傳統，但東京奧運受新冠疫情影響，不能盛大舉行。日本東京政府宣布，由於擔憂疫情持續擴散，決定取消公路奧運聖火傳遞。日本當局表示，取消傳遞東京奧運聖火活動為避免群眾聚集。據悉，自聖火傳遞開始，日本近半地區的傳聖火活動被取消。

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東京官員周三（7日）宣布，因憂慮加劇新冠疫情，取消當地奧運聖火公路傳遞活動，涉及約1,300名火炬手。東京都及奧組委改用替代方案，連日在公園及比賽場館等處舉行點火儀式，以此形式傳遞聖火。

當地市政府表示，奧運聖火將於周五（9日）抵達。《共同社》報道，屆時將在奧林匹克公園舉行聖火亮相儀式。東京都知事小池百合子將會出席，現場不會有觀眾，但會發布活動影片。

日本早前各地傳遞情況

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日本當局表示，東京以南約1,000公里的偏遠小笠原群島（Ogasawara islands）的傳聖火活動將如期舉行外。7月23日開幕禮前所有聖火傳遞活動將改在網上直播，呼籲民眾在家觀看。

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東京6日內新增593宗確診個案，當局預料確診數目將繼續上升。日本自3月開始各地聖火傳遞活動以來，近半地區都需因疫情關係而取消。傳遞過程亦遇到不少反對聲音，更曾有火炬手被民眾用水槍攻擊事件。

責任編輯：李俊儀