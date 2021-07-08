【求職Tips】安永預告明年聘450港澳畢業生　STEM人才最搶手　求職者宜留意大灣區

▲ 安永香港及澳門區主管合夥人陳瑞娟（Agnes）指出，2022年的招聘目標人數將有增無減。（林宇翔攝）

由於會計師行安永（EY）旗下業務涉及的科技應用愈多愈多，所以安永香港及澳門區主管合夥人陳瑞娟（Agnes）提到，該事務所亦希望聘請更多了解數碼化如何有助行業發展，以及擁有一定科技知識的人才，包括STEM（Science科學、Technology科技、Engineering工程、Mathematics數學）人才。她指：

尤其是對於數碼化項目計劃的諮詢服務，求才若渴。

今年請800全職 渴求數碼人才

今個年度，安永目標在香港及澳門區招聘800多名全職員工，當中約一半為大學畢業生。安永透露，在招聘大學畢業生方面，香港去年共收到超過4500份申請，平均10人競爭一席位。

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而大灣區全年實習生約900人，香港及澳門約佔500人，廣州及深圳約400人；華南區當中，安永目標在廣州及深圳地區招聘500多名全職員工，大學畢業生佔300多個職位。

至於2022年，她指：「在疫市下，EY仍然不斷拓展業務，所以其招聘目標人數將有增無減。」預計招聘約450名港、澳大學畢業生。

招聘時間表方面，她指出一般會在8月或9月開始招聘大學畢業生，入圍的候選人將獲綫上評估及經進一步面試，預計在12月之前收到錄取通知，不過亦可能因具體情況而異。

STEM人才搶手 過半非審計業務崗位

安永（EY）除了審計之外，還有諮詢服務、稅務服務、戰略及交易服務，一共四條業務綫。

安永香港及澳門區主管合夥人陳瑞娟（Agnes）強調：「會計師不只做盤數，這一行發展空間仍然很大。」而其非審計業務收入已經與審計看齊，並且有上升趨勢，所以其他三大業務的人才需求，亦陸續比審計人才增多，人才招聘更趨多元化。以去年為例，大中華區約1.9萬名員工之中，非審計業務員工約有1萬人，已佔總員工人數超過一半。

求職者宜留意新興行業機遇 擴闊國際視野

而EY香港在近三年間，招聘STEM畢業生的比例亦不斷上升，由2018年僅招聘8%，上升至2021年的16%，人數增加一倍。

她又建議，求職者可以在了解如何發揮香港作為國際金融中心作用的同時，應亦留意大灣區的新機遇。她指出，引用到會計師常用到的加減乘除，大學生們應該擴闊國際視野。

並且了解「國家十四五規劃」，中央如何定位香港，包括是香港的四大支柱產業：貿易及物流業、金融服務業、專業及工商業支援服務業、旅遊業；以及是一些新興行業的機遇，如支持香港建設國際創新科技中心、服務業向高端高增值方向發展，發展中外文化藝術交流中心等。

記者：張寶燕

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