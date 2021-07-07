【樓市現象】樓價愈升愈貴　買家見到心慌　提高預算兼無睇樓即入市

樓市愈來愈旺，買家加快入市，甚至連樓也不睇，都照衝入市。利嘉閣鄭天樂說，荃灣昇柏山中高層RC室，實用面積約515平方呎，兩房間隔，向西南，望開揚荃灣市景，原叫價740萬元放盤，經議價後減價10萬元，至近日以730萬元成功易手，實用呎價約14,175元，屬市價成交。

鄭天樂續指，買家原為屋苑租客，鐘情昇柏山，有見樓市升勢猛烈，個多月來市場上的業主不斷反價，恐怕將來更難入市，故提高原本的入市預算，並得業主小幅度減價，在沒有睇樓情況下決定買入單位。

談到目前市況，鄭天樂說，屋苑不少放盤被大幅反價或封盤觀望，現時只有約10個兩房單位放售，叫價由700萬元起。據悉，原業主於2013年9月，以約480.4萬元購入上述單位，持貨至今近8年，現帳面賺約249.6萬元，物業期內升值約52%。

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