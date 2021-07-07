【BNO移民英國】國會議員促放寬申請資格 冀97後年輕人受惠

英國於1月底開放讓符合領取英國國民海外護照（BNO）資格的香港人申請BNO赴英後，英國國會內政事務委員會近日最新發表報告，敦促政府進一步放寬BNO計劃，容許香港回歸出生的年輕人亦能申請BNO居留。

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英國國會內政事務委員發表報告指，歡迎BNO簽證計劃，但認為計劃存在漏洞，因1997年回歸後出生，年屆18歲至23歲﹑曾參與反修例風波的年輕人無法申請BNO。委員會內的跨黨派議員敦促英國政府擴大BNO計劃，讓父母持有BNO的香港年輕人，可合資格單獨申請BNO赴英。

內政部發言人表示，BNO簽證反映英國對合乎BNO資格、選擇與英國連繫的港人，提供歷史及道德承諾，放寬BNO赴英居留條件，亦代表英國與香港的深厚聯繫。發言人指不合資格申請BNO的港人可透過其他途徑到英國，包括「計分制」移民制度或 「青年流動計劃」 (Youth Mobility Scheme)。

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英國於1月31日開放讓合乎BNO資格的香港人，可申請BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa），在英國工作及讀書，並可透過「5+1」的方法入籍英國，估計有逾500萬港人合資格申請。而目前已有約3.6萬名港人已申請BNO簽證。

責任編輯：郭麗明